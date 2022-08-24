Россия сознательно накручивает цены на энергоносители, отметил президент Украины..

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Россия сознательно пытается привести десятки миллионов людей к энергетической бедности.

Об этом он сказал в своем выступлении на заседании Совета безопасности ООН, видеозапись которого опубликована в Telegram-канале главы государства.

"Это факт, что Россия сознательно пытается привести десятки миллионов людей к энергетической бедности. Лишить их нормального доступа к базовым благам, сознательно накручивая энергетические цены", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что "это делает постоянный член Совета безопасности ООН, который до сих пор имеет привилегию права вето".

"Энергетический кризис для Европы, угроза масштабного голода, политического хаоса для стран Африки и Азии, ценовой кризис для всего мира. Не многовато ли позволено одному государству, чей представитель сидит среди вас?", - сказал Зеленский.

Напомним, РФ рано утром 24 февраля без объявления войны вторглась в Украину. Противники открывали огонь не только по военной, но и по гражданской инфраструктуре. Только в одном Мариуполе погибли десятки тысяч человек.

Страны ЕС поддержали Украину – ввели против России новые санкции и предоставили Киеву вооружение.

В июне российская сторона почти вдвое уменьшила объемы поставки газа в страны Евросоюза. Действия РФ называют газовым шантажом. На торгах 24 августа цены на газ в Европе приблизились к отметке в 3 200 долларов – это новый рекорд.

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