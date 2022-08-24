На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину цены на газ в Европе приблизились к 3200 долларов на торгах 24 августа.
Об этом говорится в данных биржи ICE.
Это самая высокая зафиксированная за все время наблюдений цена.
Газовые контракты в хабе TTF (Нидерланды) с поставкой в сентябре установили максимум 302,995 евро за МВт-час, или 3196,6 доллара за тысячу кубометров. После непродолжительного удержания на максимуме котировки опустились до 290 евро за МВт-час или 3060 доллара за тысячу кубов.
Война в Украине и цена на газ:
В июне Россия почти вдвое уменьшила объемы поставки газа в страны Евросоюза.
В середине июня Россия сокращала пропускную способность своего газопровода "Северный поток-1" до 40%, ссылаясь на проблемы с оборудованием.
Кроме того, в середине июня в течение недели не работал газопровод "Турецкий поток", который якобы нуждался в ремонте.
По состоянию на 17 августа 2022 года цены на газ в Европе приблизились к историческому максимуму и достигли отметки почти 2,5 тыс. долларов за тысячу кубов из-за искусственного сокращения поставок со стороны российского "Газпрома".
По состоянию на 19 августа цены на газ в Европе были в 11 раз выше, чем обычно в это время года.
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