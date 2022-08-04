Для заполнения хранилищ ЕС до целевых показателей сейчас необходимо дополнительно 35,5 млрд евро, в результате чего общая сумма расходов превысит рекордные 55 млрд евро.

Европейские страны на пути к достижению целевого показателя заполнения газовых хранилищ в 80% к началу этой зимы, но стоимость пополнения запасов составит более 50 млрд евро.

Об этом сообщает Reuters.

Агентство напоминает, что правительства европейских стран были обеспокоены тем, что сокращение поставок Россией из-за ее магистрального газопровода в Германию оставит страны не в состоянии достичь целей по пополнению хранилищ газа на зиму.

"Им удалось стабильно наращивать хранилища газа, сдерживая спрос, переходя с газа на уголь для некоторых электростанций и, увеличивая импорт сжиженного природного газа (СПГ)", - отмечает издание.

Согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), обнародованным в четверг, во вторник хранилища газа в Европе заполнены на 70,54%, превысив средний показатель за 5 лет в 70,32%. Уровни также были недалеки от среднего за 10 лет в около 71,40%. ЕС имеет целью заполнить хранилища на 80% до 1 ноября.

Германия, которая больше всего пострадала от сокращения поставок газа Россией, поставила перед собой более амбициозную цель и стремится заполнить 95% к ноябрю.

"ЕС уже превысил свою промежуточную цель заполнения на 1 сентября в начале июля и все еще успевает достичь цели на 1 ноября", - заявил старший юрист Aurora Energy Research по вопросам сырья Джейкоб Мандел.

По словам экспертов, для заполнения хранилищ ЕС до целевых показателей сейчас необходимо дополнительно 35,5 млрд евро, в результате чего общая сумма расходов превысит рекордные 55 млрд евро.

Аналитики ожидают, что затраты на заполнение хранилищ могут быть переложены на потребителей через повышение счетов за электроэнергию или через налогообложение.

Ситуация с газом:

В июне Россия почти вдвое уменьшила объемы поставок газа в страны Евросоюза.

В середине июня Россия сокращала пропускную способность своего газопровода "Северный поток-1" до 40%, ссылаясь на проблемы с оборудованием.

Кроме того, в середине июня в течение недели не работал газопровод "Турецкий поток", который якобы нуждался в ремонте.

Также сообщалось, что "Газпром" полностью остановит подачу газа в Европу по газопроводу "Северный поток" с 11 по 21 июля для проведения ремонта.

По состоянию на 13 июня цена газа в Европе выросла почти до двух тысяч долларов за тысячу кубометров.

20 июля Еврокомиссия предложила странам ЕС ввести добровольное 15-процентное сокращение потребления газа на случай прекращения поставок российского топлива в Европу.

15-процентное сокращение продлится с 1 августа по 31 марта следующего года и будет рассчитываться на основе среднего потребления каждой страны за тот же период в течение 2016-2021 годов.

Кроме этого, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС должен подготовиться к возможному полному прекращению поставок российского газа.

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