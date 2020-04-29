Кличко избежал вопроса, выгонят ли дебошира Слончака из набсовета "Киевгорстроя"

Во время ежедневного онлайн пресс-брифинга мэр Киева Виталий Кличко не дал ответа на вопрос агентства УНИАН, считает ли он необходимым вывести из состава наблюдательного совета ХК “КГС” уволенного за инцидент с нанесением побоев полицейскому заместителя председателя КГГА Владимира Слончака.

Мэр Киева Виталий Кличко не дал ответа на вопрос, считает ли он необходимым инициировать вывод из состава наблюдательного совета холдинговой компании «Киевгорстрой» Владимира Слончака, который был на днях уволен с должности заместителя председателя КГГА из-за инцидента с полицейскими и которому суд избрал меру пресечения.

Как передает корреспондент УНИАН, вопрос агентства был отправлен вчера на электронный адрес, обнародованный пресс-службой КГГА в анонсе онлайн-пресс-брифинга на 29 апреля.

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Сегодня во время брифинга городской голова ответил на ряд вопросов от некоторых СМИ, но не озвучил вопрос УНИАН и не дал ответа относительно своего видения и действий относительно дальнейшего пребывания Слончака в составе наблюдательного совета «Киевгорстроя».

Согласно обнародованной на сайте КГГА информации, Слончак с 2015 года осуществляет представительство территориальной общины города Киева в лице Киевского городского совета в наблюдательном совете частного акционерного общества «Холдинговая компания «Киевгорстрой», занимая должность председателя наблюдательного совета.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля 2015 года Киеврада утвердила предложенные мэром столицы Кличко кандидатуры от городской власти, которые будут представлять территориальную громаду в наблюдательном совете ПАО «ХК «Киевгорстрой» (доля акций, принадлежащая обществу, составляет 80%). Согласно этому решению, в набсовет «Киевгорстроя» вошли на то время: директор Департамента строительства и жилого обеспечения КГГА Александр Спасибко, директор Департамента коммунальной собственности Андрей Гудзь и заместитель начальника управления правового обеспечения деятельности Киевсовета Владимир Слончак.

Как заявил тогдашний председатель Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам собственности Юрий Береговой, представления списков кандидатур в наблюдательные советы и другие органы управления акционерных обществ, пакеты акций которых принадлежат общине города, является исключительной компетенцией и правом Киевского городского головы.

15 ноября 2018 года Киевсовет поддержал кандидатуру Слончака на должность заместителя председателя КГГА по вопросам осуществления муниципальных полномочий.

26 апреля поздно вечером в Киеве правоохранители задержали Слончака, который набросился на патрульного полицейского. 27 апреля Кличко заявил, что уволил Слончака с должности заместителя председателя КГГА. При этом он заверил, что не позволит дискредитировать городскую власть, в первую очередь тем, кто ее представляет.

В тот же день Слончаку сообщили о подозрении в совершении правонарушения по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины - совершение умышленного причинения работнику правоохранительного органа побоев в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей.

28 апреля Соломенский районный суд Киева применил к Слончаку меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.