Суд отправил уволенного заместителя Кличко под ночной домашний арест

До 27 июня Слончаку запрещено покидать место жительства с 23:00 до 6:00.

Соломенский районный суд Киева применил к заместителю председателя КГГА Владимиру Слончаку меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял судья Максим Вишняк.

Трансляция заседания суда проходила на YouTube-канале "Судебная власть".

"Ходатайство о применении меры пресечения в отношении Слончака удовлетворить частично: применить к подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста в пределах срока досудебного расследования - до 27 июня включительно - запретив ему в период времени с 23:00 до 6:00 следующего дня покидать жилье в Киеве", - зачитал Вишняк резолютивную часть решения.

Слончака также обязали прибывать к следователю, прокурору и в суд по первому требованию, и не отлучаться из Киева без разрешения следователя, прокурора или суда, сообщать об изменении места жительства и работы, а также воздержаться от общения по обстоятельствам уголовного производства с потерпевшим и свидетелями вне пределами процессуальных действий.

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Как сообщал УНИАН, 26 апреля поздно вечером в Киеве правоохранители задержали Слончака, который набросился на патрульного полицейского.

В полиции сообщили, что во время отработки района патрульные остановили автомобиль, поскольку женщина-водитель не включила фары в темное время суток. Во время общения патрульные заподозрили, что женщина руководит транспортным средством в состоянии опьянения, однако от прохождения теста на драгере она отказалась. По информации СМИ, водителем оказалась депутат Киевсовета Людмила Костенко. Рядом с ней в качестве пассажира находился Слончак.

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27 апреля Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что уволил Слончака с должности заместителя председателя КГГА. При этом он заверил, что не позволит дискредитировать городскую власть, в первую очередь тем, кто ее представляет. Кличко извинился перед правоохранителями и киевлянами за такое недостойное поведение его заместителя.

В тот же день Слончаку сообщили о подозрении в совершении правонарушения по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины - совершение умышленного причинения работнику правоохранительного органа побоев в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей.