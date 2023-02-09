Также договорились начать подготовку украинских пилотов.

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги своего визита в Великобританию, который состоялся в среду, 8 февраля. Он заявил, что Украина договорилась с Британией о поставках дальнобойного оружия.

Как сообщает пресс-служба президента, во время встречи с представителями СМИ по итогам переговоров с британским премьер-министром Риши Сунаком на военной базе Bovington Camp Зеленский подчеркнул, что Украина получит "сильный оборонный пакет от Великобритании".

"Мы согласовали мощное количество бронированной техники, поставки дальнобойного оружия и договорились начать подготовку украинских пилотов. Я считаю, что это наш четкий сигнал – Украины и Великой Британии, – что мы вместе не только идем, а пройдем весь этот сложный путь к нашей общей победе", – заявил Зеленский.

Видео дня

Глава государства подчеркнул, что этот визит в Соединенное Королевство стал чрезвычайно результативным.

"Я благодарю премьер-министра Сунака за понимание наших нужд, за очень точные советы и за решения, которые помогут украинским воинам стать еще крепче", – добавил Зеленский.

Как отметил президент, сейчас хорошо видно, что Украина и Британия становятся настоящими союзниками. Также, по его словам, стороны констатировали достигнутый уровень безопасности, санкционного, политического и экономического сотрудничества и определили, как дальше будут укрепляться позиции двух государств. Кроме того, было обсуждено взаимодействие на международных площадках.

"Я хочу отдельно поблагодарить лично тебя, Риши, и всю Британию за готовность работать вместе с нами для полной реализации украинской формулы мира. И именно отсюда я хочу сказать всем нашим воинам, каждому украинскому солдату, сержанту, офицеру и генералу: государство делает и сделает все, чтобы у наших защитников на передовой был максимум возможностей. Максимум, которым сегодня обладают передовые страны мира. Украина будет среди тех, кто владеет всем, что необходимо для защиты наших людей, нашей независимости", – подчеркнул Зеленский.

Визит Зеленского в Великобританию

8 февраля президент Украины прибыл с визитом в Лондон. Там он встретился с премьер-министром Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Риши Сунаком.

Во время пресс-конференции Сунак заявил, что основные боевые танки Challenger 2 попадут на линию фронта в Украине в марте. Премьер Британии подчеркнул, что надо вооружить Украину в краткосрочной перспективе и усилить на долгосрочную перспективу. Также он не исключает возможности поставки Украине боевых самолетов западного образца, а начало учений украинских военных - это лишь первый шаг.

Кроме того, Зеленский встретился с королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзом III.

Вас также могут заинтересовать новости: