Во время встречи король сказал украинскому президенту, что рад приветствовать его в Букингемском дворце.

В среду, 8 февраля 2023 года, президент Украины Владимир Зеленский находился с визитом в Великобритании. Там он также встретился с королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзом III.

Как пишет Sky News, король сказал украинскому президенту, что рад приветствовать его в Букингемском дворце. На это Зеленский ответил, что для него "большая честь быть здесь".

"Спасибо, что нашли для меня время", – заявил он.

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"Мы все так долго волновались за вас и думали о вашей стране", – добавил британский король, за что Зеленский его поблагодарил.

По данным издания, после этого Чарльз III отметил, что он слышал о выступлении украинского президента перед обеими палатами парламента перед встречей. Зеленский добавил, что парламент был "большой поддержкой".

"Я очень рад", – ответил на это британский король.

Визит Зеленского в Великобританию

В среду, 8 февраля 2023 года, президент Украины Владимир Зеленский отправился с визитом в Великобританию. Он приземлился в британском аэропорту Станстед, куда прибыл на самолете Королевских Военно-воздушных сил. Президента встретил премьер-министр Британии Риши Сунак.

Также Зеленский обратился к британскому парламенту, вызвав шквал аплодисментов. Украинский президент поблагодарил депутатов за их "храбрость". В оптимистическом тоне он уточнил, что в прошлых войнах "зло проиграло" и что он знает, что "свобода победит".

В то же время глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба связывает визит Владимира Зеленского в Великобританию с намерением президента Украины усилить военный потенциал государства. Он подчеркнул, что для Украины и ее Сил обороны "сегодня будет очень полезный день".

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