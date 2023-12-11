12 декабря Зеленский будет говорить с президентом США Джо Байденом и с конгрессменами.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Соединенные Штаты Америки. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Визит в США начался со встречи с министром обороны Ллойдом Остином и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном в Национальном университете обороны", – написал Зеленский.

В частности, во время беседы были обсуждены вызовы для глобальной безопасности, развитие событий на фронте и дальнейшее украинско-американское сотрудничество в сфере обороны.

"Я благодарен США за выполнение наших договоренностей, особенно по усилению противовоздушной обороны, а также министру Остину и генералу Брауну за их личное лидерство", – отметил Зеленский.

Также президент Украины выступил с речью в Национальном университете обороны США в Вашингтоне. Эта речь транслировалась Министерством обороны США в соцсети X.

"Сейчас, в условиях ожесточенных боев, наши солдаты держат позиции на фронте и готовятся к дальнейшим действиям. Мы не позволили России одержать какие-либо победы в этом году. Да, Путин пытается создавать новые проблемы. Но наша тактика – это не просто ожидание, что сделает Россия, не только адаптация к проблемам, которые создает Россия. Она об эффективном решении проблем. Само решение – это ключ к победе", – подчеркнул Зеленский.

В этой связи президент Украины подчеркнул, что завтра, 12 декабря, во время встреч с президентом США Джо Байденом и в Конгрессе, будет говорить о том, каких результатов можно достичь в 2024-м году на основе достижений этого года.

"Оттеснив Путина назад, мы лишим его агрессии смысла. Потом он больше не сможет вводить Россию в заблуждение, что якобы он лично и его война имеет будущее", – подчеркнул Зеленский.

Как подчеркнул президент Украины, с расширением украинских возможностей в воздушном пространстве, особенно для противовоздушной обороны на фронте, удастся устранить преимущество России в воздухе. По его убеждению, это станет решением одной из главных проблем Украины.

"Почти никто не верил, что мы бы выиграли в море, но теперь это факт. Мы должны выиграть в воздухе также", – отметил глава государства.

По его словам системы противовоздушной обороны Patriot, средства радиэлектронной борьбы, дроны и истребители помогут Силам обороны Украины двигаться на суше так, как это нужно.

Международные визиты Зеленского: последние новости

7 декабря стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский приедет в Аргентину на инаугурацию новоизбранного главы этого государства Хавьера Милея. Во время визита он встретился с президентом Эквадора Даниэлем Нобоа, президентом Уругвая Луисом Лакалье Поу, президентом Республики Парагвай Сантьяго Пеньей.

После визита в Аргентину Зеленский отправился в США. Отмечалось, что он встретится с президентом США Джозефом Байденом, а также проведет ряд встреч и переговоров. В частности, встреча с американским президентом запланирована на 12 декабря.

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