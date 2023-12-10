Они встретятся во вторник, 12 декабря.

11 декабря Владимир Зеленский начнет рабочий визит в Соединенные Штаты Америки. Об этом сообщают в Офисе президента Украины.

Во время визита он встретится с президентом США Джозефом Байденом, а также проведет ряд встреч и переговоров. "Владимир Зеленский будет фокусироваться на обеспечении единства США, Европы и мира вокруг поддержки Украины в защите от российского террора и в укреплении международного порядка, основанного на правилах и уважении к суверенитету каждой нации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ключевыми темами на переговорах станет продолжение оборонного сотрудничества стран, в частности совместных проектов по производству оружия и систем противовоздушной обороны, а также координация усилий в следующем году.

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В заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер говорится, что встреча состоится 12 декабря. "Президент Байден пригласил Президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом на встречу во вторник, 12 декабря, чтобы подчеркнуть непоколебимую преданность Соединенных Штатов поддержке народа Украины, который защищается от жестокого вторжения России. В то время как Россия наращивает свои ракетные и беспилотные удары по Украине, лидеры обсудят насущные потребности Украины и жизненную важность дальнейшей поддержки со стороны Соединенных Штатов в этот критический момент", - заявила она.

Зарубежные поездки Зеленского: последние новости

Как известно, сегодня президент совершил рабочий визит в Аргентину. Там он встретился с президентом Эквадора Даниэлем Нобоа, президентом Уругвая Луисом Лакалье Поу и президентом Республики Парагвай Сантьяго Пеньей.

Согласно трансляции, на одном из мероприятий Владимир Зеленский имел разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который выступает против вступления Украины в ЕС и борьбы с Россией.

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