Президент Украины заявил, что не проиграл битву за привлечение новой помощи в поддержку Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украине удастся побороть "паузу" в получении помощи от Соединенных Штатов Америки.

В частности, у президента Украины представители латиноамериканских СМИ в Буэнос-Айресе спросили, расстроен ли он тем, что Украина может получать меньшую финансовую поддержку от США.

"Я не расстроен, потому что эту битву я не проиграл. И я не тот человек, мы не те люди, которые перед сложностями опускают руки", - подчеркнул Зеленский.

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Глава государства считает, что если кто-то начинает паниковать и не верить в победу, то должен взять себя в руки и двигаться дальше.

"Я буду в Соединенных Штатах. У меня будет ряд встреч. И определенно по приглашению президента Байдена. И мы будем работать над тем, чтобы побороть на сегодня эту паузу в помощи Соединенных Штатов для Украины", - сказал Зеленский.

В то же время, президент выразил убеждение: "Мы это поборем. И не только это. Мы все поборем".

Визит Зеленского в США - что известно

11 декабря президент Украины Владимир Зеленский начнет рабочий визит в США. Во время визита он встретится с президентом США Джозефом Байденом, а также проведет ряд встреч и переговоров.

Президент Украины будет сосредотачивать внимание на обеспечении единства США, Европы и мира вокруг поддержки Украины в защите от российского террора. Ключевыми темами на переговорах станет продолжение оборонного сотрудничества стран, в частности совместных проектов по производству оружия и систем противовоздушной обороны, а также координация усилий в следующем году.

Недавно Байден вновь призвал Конгресс одобрить дополнительное финансирование военной помощи Украине в размере более 60 миллиардов долларов. Он подчеркнул, что если дать России одержать победу, она не остановится только на Украине – боевые действия охватят и страны НАТО.

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