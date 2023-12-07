Глава украинского государства был в списке гостей, но его приезд не ожидался.

Президент Украины Владимир Зеленский приедет в Аргентину на инаугурацию новоизбранного главы этого государства Хавьера Милея. Об этом сообщает TN. Эту информацию изданию подтвердили в украинском посольстве.

Уточняется, что Зеленский прибудет в столицу Аргентины Буэнос-Айрес рано утром в воскресенье. Несмотря на то, что украинский президент был в списке приглашенных, он не планировал посетить страну.

"Визит Зеленского является сильным политическим жестом в отношении региона: это первый случай, когда Зеленский посетит Латинскую Америку с начала вторжения России в Украину в феврале прошлого года", - говорится в материале.

Видео дня

Издание отмечает, что приглашение Зеленскому также является четким жестом Милея в сторону Украины, поскольку означает изменение промежуточной позиции, принятой администрацией пока действующего президента Альберто Фернандеса.

"Милей пригласил Зеленского во время звонка после победы на выборах и даже предложил Аргентину как место проведения возможного регионального саммита по конфликту. Присутствие украинского президента в Аргентине заставит усилить протоколы безопасности, поскольку он был объектом нескольких покушений со стороны России", - пишет СМИ.

Отношения Украины и Аргентины - последние новости

В конце ноября президент Украины Владимир Зеленский пригласил нового президента Аргентины Хавьера Милея в Украину. В телефонном разговоре он поздравил Милея с убедительной победой на выборах и поблагодарил за его неизменную принципиальную позицию с первых дней полномасштабного российского вторжения в Украину.

Также УНИАН сообщал, что Аргентина готова стать "штаб-квартирой" для мирного саммита Украины. С соответствующим предложением выступил новоизбранный президент страны Хавьер Милей. Такая встреча может стать первой в Латинской Америке.

Вас также могут заинтересовать новости: