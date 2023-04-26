Украине нужно больше систем противовоздушной обороны и по этому поводу проводится соответствующая работа.

Украина и Италия изучают возможность совместного производства компонентов для систем противовоздушной обороны Skynex.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, который находится в Италии.

"Расширяем горизонты сотрудничества Украины и Италии в области ВПК. Сегодня посетил итальянское оборонное предприятие Rheinmetall Italia S.p.A., специализирующаяся на производстве современных систем ПВО. Среди его разработок — ПВО малого радиуса действия Skynex. Нам нужно такое эффективное оружие для защиты от дронов, которыми Украину атакует Россия", - отметил Шмыгаль.

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По его словам, такие батареи уже находятся на боевом дежурстве в Украине.

"Рассматриваем также возможность совместного производства компонентов этих систем", - подчеркнул он.

Премьер-министр отметил, что Украине нужно больше таких действенных ПВО, и по этому поводу проводится соответствующая работа.

"Они создадут надежный щит вокруг наших стратегических инфраструктурных объектов", - пояснил он.

Отношения Украины и Италии

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 апреля, в Риме состоялась конференция по восстановлению Украины, на которой онлайн выступил президент Украины. В свою очередь Шмыгаль находится в Италии. Он, в частности, встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мэлони.

После встречи сообщил, что Украина ожидает получить от Экспортно-кредитного агентства Италии SACE поддержку в размере 1 млрд евро для восстановления экономики, инфраструктуры, обеспечения базовых гуманитарных и социальных потребностей людей.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мэлони, во время которого обсудили продолжение оборонного сотрудничества.

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