Украина и Италия изучают возможность совместного производства компонентов для систем противовоздушной обороны Skynex.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, который находится в Италии.
"Расширяем горизонты сотрудничества Украины и Италии в области ВПК. Сегодня посетил итальянское оборонное предприятие Rheinmetall Italia S.p.A., специализирующаяся на производстве современных систем ПВО. Среди его разработок — ПВО малого радиуса действия Skynex. Нам нужно такое эффективное оружие для защиты от дронов, которыми Украину атакует Россия", - отметил Шмыгаль.
По его словам, такие батареи уже находятся на боевом дежурстве в Украине.
"Рассматриваем также возможность совместного производства компонентов этих систем", - подчеркнул он.
Премьер-министр отметил, что Украине нужно больше таких действенных ПВО, и по этому поводу проводится соответствующая работа.
"Они создадут надежный щит вокруг наших стратегических инфраструктурных объектов", - пояснил он.
Отношения Украины и Италии
Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 апреля, в Риме состоялась конференция по восстановлению Украины, на которой онлайн выступил президент Украины. В свою очередь Шмыгаль находится в Италии. Он, в частности, встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мэлони.
После встречи сообщил, что Украина ожидает получить от Экспортно-кредитного агентства Италии SACE поддержку в размере 1 млрд евро для восстановления экономики, инфраструктуры, обеспечения базовых гуманитарных и социальных потребностей людей.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мэлони, во время которого обсудили продолжение оборонного сотрудничества.