Глава государства встретится с президентом Италии Серджо Маттареллой, премьер-министром Джорджей Мэлони и Папой Римским Франциском.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Рим, где проведет ряд встреч с руководителями государства.

Об этом президент страны сообщил в Telegram. В частности, в Риме президент Украины встретится с президентом Италии Серджо Маттареллой, премьер-министром Джорджей Мэлони и Папой Римским Франциском.

"Важный визит для победы Украины", - сообщил Зеленский.

В то же время, руководитель Офиса президента Андрей Ермак добавил, что украинская делегация вместе с Зеленским прибыла в Рим с целью укрепления коалиции.

Как сообщает британский телеканал Sky News, самолет Зеленского приземлился в аэропорту Чиампино возле Рима.

Итальянское государственное телевидение сообщило, что в небе над Римом была введена бесполетная зона и стратегически размещена полиция на высоких домах.

Помощь Италии Украине

26 апреля пезидент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора обсудил с премьер-министром Италии Джорджей Мэлони продолжение оборонного сотрудничества.

21 февраля Мэлони посетила Украину. На встрече президента Украины и премьера Италии в Киеве речь шла о новых санкционных шагах против агрессии России и приобщении к реализации украинской формулы мира.

Украина ожидает от Италии и Франции получить зенитно-ракетный комплекс SAMP/T-Mamba. Этот ЗРК позволит противостоять баллистическим ракетам, которые применяют российские захватчики.

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