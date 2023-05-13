Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Рим, где проведет ряд встреч с руководителями государства.
Об этом президент страны сообщил в Telegram. В частности, в Риме президент Украины встретится с президентом Италии Серджо Маттареллой, премьер-министром Джорджей Мэлони и Папой Римским Франциском.
"Важный визит для победы Украины", - сообщил Зеленский.
В то же время, руководитель Офиса президента Андрей Ермак добавил, что украинская делегация вместе с Зеленским прибыла в Рим с целью укрепления коалиции.
Как сообщает британский телеканал Sky News, самолет Зеленского приземлился в аэропорту Чиампино возле Рима.
Итальянское государственное телевидение сообщило, что в небе над Римом была введена бесполетная зона и стратегически размещена полиция на высоких домах.
Помощь Италии Украине
26 апреля пезидент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора обсудил с премьер-министром Италии Джорджей Мэлони продолжение оборонного сотрудничества.
21 февраля Мэлони посетила Украину. На встрече президента Украины и премьера Италии в Киеве речь шла о новых санкционных шагах против агрессии России и приобщении к реализации украинской формулы мира.
Украина ожидает от Италии и Франции получить зенитно-ракетный комплекс SAMP/T-Mamba. Этот ЗРК позволит противостоять баллистическим ракетам, которые применяют российские захватчики.