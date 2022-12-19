Вашингтон и Киев обеспокоены новым этапом войны.

Президент США Джо Байден пока что не планирует визит в Украину. Главная причина отказов от поездок в Киев – ситуация с безопасностью.

По данным издания Politico, в Вашингтоне обеспокоены "угрозами безопасности". В то же время Байден общается с президентом Украины Владимиром Зеленским. Так, на прошлой неделе глава украинского государства призывал не прекращать поставки систем противовоздушной обороны.

Отмечается, что в США и в Украине обеспокоены по поводу следующего этапа войны. Дело в том, что контрнаступление украинской армии временно замедлилось, что дало возможность россиянам построить укрепления.

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Визит Байдена в Украину - что известно

С начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину, чтобы оказать поддержку, Киев посетили многие европейские лидеры. На волне хайпа вокруг войны в Украине 14 апреля Джо Байден заявил о готовности посетить Украину после телефонного разговора с Зеленским, когда украинский президент пригласил своего американского коллегу в Киев. По его мнению, это позволило бы уменьшить уровень эскалации.

Позже Зеленский еще раз повторил, что визит президента США в Украину был бы полезным и Байден смог бы увидеть последствия войны "воочию". В июле президент Украины еще раз напомнил Байдену о своем приглашении.

Несмотря на все слова о поддержке Киева, американский президент так и не удостоил своим визитом.

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