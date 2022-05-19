Американский глава возвращается к своему стратегическому внешнеполитическому курсу после 3-х месяцев войны в Украине.

Президент Джо Байден отбывает в четверг с визитом в Азию. И хотя с первой поездкой в регион американский глава несколько запоздал, Восток по-прежнему остается для него центральной внешнеполитической целью.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Остановки Байдена в двух странах-союзниках США – Южной Корее и Японии – призваны укрепить партнерские отношения в период глобальной нестабильности.

"В то время как Байден и его команда потратили много времени и ресурсов на вопросы вторжения России в Украину, провокации со стороны Северной Кореи усилились, а Китай продолжает демонстрировать свою экономическую и военную мощь", – говориться в статье.

Со ссылкой на официальных лиц, CNN сообщает, что есть информация о подготовке Северной Кореей к подземному испытанию межконтинентальной баллистической ракеты, которое может совпасть с визитом Байдена. Тем не менее, в Белом Доме уверяют, что готовы к любым непредвиденным ситуациям.

В Сеуле Джо Байден встретится с новоизбранным президентом страны Юн Сок Юлем, который ранее заявил о желании расширить внешнюю политику своей страны, выйдя на международную арену. После этого американский лидер посетит Токио и проведет двусторонние переговоры с премьер-министром страны Фумио Кисидой, а затем встретится с лидерами Японии, Австралии и Индии на собрании партнерства Quad.

Ожидается, что попутно Байден подтвердит поддержку США своих союзников на фоне усиливающихся провокаций со стороны Северной Кореи, а также будет искать новые сферы экономического сотрудничества, в частности, в области передовых технологий, пострадавших от глобальных сбоев в цепочке поставок.

В CNN пишут, что несмотря на то, что Байден обращает свое внимание на Азию, война в Украине остается основным направлением внешней политики его администрации. Перед своим отъездом в четверг Байден встретится в Белом доме с лидерами Финляндии и Швеции, которые на этой неделе подали экстренные заявки на вступление в НАТО после вторжения России в Украину.

Ранее СМИ писали, что Ким Чен Ын смотрит на войну в Украине и учится у Путина. Неслучайно глава КНДР стал более агрессивным в своих действиях и заявлениях после того, как РФ напала на Украину, говориться в статье WP.

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