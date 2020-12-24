Глава МИД убежден, что после урегулирования ситуации с оборонным бюджетом США объемы помощи для Украины будут сохранены.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечает, что наложенное президентом США Дональдом Трампом вето на оборонный бюджет США не имеет никакого отношения к оказанию помощи Украине, и более того, в следующем году она должна усилиться.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Блокирование оборонного бюджета вообще к Украине никакого отношения не имеет", - подчеркнул Кулеба.

Он напомнил, что оборонный бюджет США предусматривает военную поддержку Украины в размере 250 миллионов долларов. "Но утверждать, что Трамп наложил вето на закон, который включает поддержку Украины – это создавать ложное впечатление у людей. Никакого отношения вето Трампа к помощи Украине нет. Бюджет заветирован по совершенно другим причинам. Я даю вам 100% гарантии, что после того, как вето будет преодолено или ситуация будет решена каким-то другим образом, сумма поддержки Украины останется. Более того, я убежден, что в следующем году общая поддержка Соединенными Штатами Украины не просто сохранится, а еще усилится, и мы будем над этим упорно работать", - подчеркнул Кулеба.

Вето Трампа на оборонный бюджет США-2021

Как сообщал УНИАН со ссылкой на Радио Свобода, президент США Дональд Трамп ветировал закон об оборонном бюджете на 2021 год, которым предусмотрены средства на помощь Украине и санкции против «Северного потока-2».

Трамп считает, что закон не предусматривает критически важных мер для национальной безопасности США и противоречит усилиям его администрации сделать Америку приоритетом в вопросах как внутренней, так и внешней политики.

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Автор: Виталий Саенко