Действующий президент США Дональд Трамп наложил вето на военный бюджет страны, который предусматривает помощь для Вооруженных сил Украины и санкции против газопровода "Северный поток-2".
Как сообщается на сайте Белого дома, Трамп считает, что документ, ранее одобренный Конгрессом, не включает меры для нацбезопасности США. Бюджет Трамп возвращает Палате представителей, называя его "подарком для Китая и России".
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"Закон также ограничивает способность президента обеспечивать безопасность нашей нации путем произвольного ограничения суммы средств на военное строительство, которые могут быть использованы для реагирования на чрезвычайную ситуацию в стране. В то время, когда у противников есть средства для прямого нападения на родину, президент должен иметь возможность защитить американский народ, не дожидаясь разрешения Конгресса", - заявляет Трамп, добавляя, что не намерен поддерживать данный бюджет.
Что этому предшествовало
- Ранее обе палаты Конгресса США одобрили закон об оборонном бюджете, которым предусматривается 250 миллионов долларов на помощь Вооруженным силам Украины и санкции против компаний, задействованных в строительстве газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
- Закон о расходах на оборонные нужды на сумму более 740,5 миллиарда долларов предусматривает, в частности, предоставление Украине 250 миллионов долларов на поддержку и помощь Вооруженным силам Украины.
- Всего на проведение операций за рубежом США планируют потратить 69 миллиардов долларов.
- Также в документе есть положение об ужесточении санкций против компаний, участвующих в страховании и лицензировании российских проектов газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
- Среди пунктов, которые содержатся в законе, есть требование к президенту США в 30-дневный срок ввести санкции против Турции за закупку ею российских систем противовоздушной и противоракетной обороны С-400.
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