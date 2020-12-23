Президент США назвал документ "подарком для Китая и России".

Действующий президент США Дональд Трамп наложил вето на военный бюджет страны, который предусматривает помощь для Вооруженных сил Украины и санкции против газопровода "Северный поток-2".

Как сообщается на сайте Белого дома, Трамп считает, что документ, ранее одобренный Конгрессом, не включает меры для нацбезопасности США. Бюджет Трамп возвращает Палате представителей, называя его "подарком для Китая и России".

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"Закон также ограничивает способность президента обеспечивать безопасность нашей нации путем произвольного ограничения суммы средств на военное строительство, которые могут быть использованы для реагирования на чрезвычайную ситуацию в стране. В то время, когда у противников есть средства для прямого нападения на родину, президент должен иметь возможность защитить американский народ, не дожидаясь разрешения Конгресса", - заявляет Трамп, добавляя, что не намерен поддерживать данный бюджет.

Что этому предшествовало

Ранее обе палаты Конгресса США одобрили закон об оборонном бюджете, которым предусматривается 250 миллионов долларов на помощь Вооруженным силам Украины и санкции против компаний, задействованных в строительстве газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Закон о расходах на оборонные нужды на сумму более 740,5 миллиарда долларов предусматривает, в частности, предоставление Украине 250 миллионов долларов на поддержку и помощь Вооруженным силам Украины.

Всего на проведение операций за рубежом США планируют потратить 69 миллиардов долларов.

Также в документе есть положение об ужесточении санкций против компаний, участвующих в страховании и лицензировании российских проектов газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Среди пунктов, которые содержатся в законе, есть требование к президенту США в 30-дневный срок ввести санкции против Турции за закупку ею российских систем противовоздушной и противоракетной обороны С-400.

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Автор: Юрий Годован