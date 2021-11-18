Основной задачей ВСК определяется осуществление расследования смерти нардепа Антона Полякова.

Верховная Рада приняла постановление о создании Временной следственной комиссии ВР "по вопросам расследования смерти (убийства) народного депутата Украины Полякова".

Как передает корреспондент УНИАН, за постановление №6300 проголосовали 322 из 353 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Основной задача ВСК определяется расследование смерти (убийства) Полякова.

Главой ВСК назначена народный депутат от группы "Партия "За майбутнє" Анна Скороход, ее заместителем - депутат от "Голоса" Александра Устинова.

Также в ВСК вошли Анатолий Бурмич ("Оппозиционная платформа - За жизнь"), Виталий Данилов ("Батькивщина"), Николай Величкович ("Европейская солидарность") и Сергей Шахов (группа "Доверие").

Срок деятельности ВСК - один год со дня ее образования. Отчет Комиссии о проделанной работе предполагается заслушать на пленарном заседании ВР не позднее 6 месяцев со дня ее образования.

Также предполагается внести изменения в количественный и персональный состав ВСК. Речь идет о включении в состав Комиссии народных депутатов от "Слуги народа" Александра Качуры и Александра Ткаченко.

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Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Смерть Антона Полякова: что известно

Народный депутат от группы "Партия "За майбутнє" Антон Поляков умер в Киеве в ночь на 8 октября. Депутата в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили из-за нарушения правил дорожного движения. Медикам "скорой" не удалось реанимировать его. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (Умышленное убийство) с пометкой "естественная смерть".

В Министерстве внутренних дел утверждали, что в организме Полякова обнаружили алкоголь, метадон и димедрол.

Следствие рассматривает несколько версий смерти - хроническое заболевание, которое могло привести к смерти, а также отравление неизвестным веществом, самостоятельно или неизвестным лицом.

5 ноября Скороход с трибуны парламента призвала народных депутатов проголосовать за создание ВСК по выяснению причин смерти Полякова. По ее словам, народные депутаты должны разобраться в этом деле. "Версия о каких-то наркотики - это безосновательно и не имеет никакого права на жизнь. Я его знала очень хорошо, слишком хорошо, и поэтому в это никогда не поверю", - подчеркнула Скороход.

9 ноября Скороход в ВР зарегистрировала проект постановления о создании ВСК ВР по вопросам расследования убийства народного депутата Украины Полякова".

Автор: Таня Поляковская