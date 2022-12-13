Закон поддержали 299 народных депутатов.

Верховная Рада Украины приняла закон "О медиа" (№2693-д).

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

По его информации, закон был поддержан 299 народными депутатами.

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"Не прошла поправка об использовании СМИ во время выборов", - отметил Гончаренко.

Закон "О медиа" в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, 30 августа Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона "О медиа" (2693-д). За его принятие проголосовали 233 народных депутата.

Заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук тогда сообщила, что "законопроект о медиа проголосован в первом чтении – это еще один шаг к вступлению Украины в Европейский Союз и установление четких современных правил для медиарынка".

Она отметила, что в сентябре ожидают заключение Европейской комиссии, который готовят эксперты Совета Европы, после чего на комитете будут рассмотрены правки и состоится голосование во втором чтении.

Депутат отметила, что законопроектом предусмотрена, в частности: запрет медиа государства-оккупанта; механизм борьбы с враждебными ОТТ-сервисами; процедура формирования черных списков, уменьшение зарегулированности процедурных вопросов деятельности Нацсовета; более либеральное регулирование онлайн-медиа; каждая индустрия имеет свой орган співрегулювання.

Кравчук отметила, что в законопроекте нет никакого уменьшения квот на украинский язык в эфире.

Законопроектом предусмотрено, что мерами реагирования на нарушения законодательства в сфере медиа является предписание, штраф, которые применяются по решению Национального совета, а также аннулирования лицензии, отмены регистрации по решению Нацсовета или суда, запрет издания и распространения печатного медиа по решению Нацсовета или по решению суда, временный запрет распространения онлайн-медиа по решению Нацсовета или суда.

Законопроектом также предусмотрено, что в случае установления непрозрачности структуры собственности или ее несоответствия требованиям закона, такое медиа должно прекратить существование.

Позже, уже 11 декабря, Кравчук напомнила, что законопроект "О медиа" в Украине уже 10 лет лежит в Верховной Раде, и выразила надежду, что в конце он будет принят в ближайшее время.

Она отметила, в частности, что очень важным моментом для Украины, которая страдает не только от ракет, но и "информационных пуль" врага в том числе является отдельный девятый раздел в законопроекте. Он будет действовать на время агрессии и имеет "более строгие контентные ограничения против российской пропаганды".

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