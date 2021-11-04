Главой ведомства стала Ирина Верещук - бывший народный депутат, избранная по списку партии "Слуга народа".

Верховная Рада назначила Ирину Верещук вице-премьер-министром Украины – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, кандидатуру Верещук поддержали 260 народных депутатов.

До назначения Верещук была народным депутатом, избрана в парламент по списку партии "Слуга народа" под номером 29.

Ирина Верещук родилась 30 ноября 1979 года, на момент избрания в ВР была президентом общественной организации "Международный центр балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик. Центр политического диалога", беспартийная.

Читайте такжеЛерос в Раде показал Зеленскому неприличный жест рукой (видео)Как сообщал УНИАН, 3 ноября Верховная Рада приняла постановление об увольнении Алексея Резникова с должности вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Сегодня, 4 ноября, парламент голосовал за назначение четырех членов Кабинета министров Украины.

На заседание Верховной Рады прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства представил кандидатуру Алексея Резникова на пост министра обороны. Согласно Конституции Украины, кандидатуру на должность министра обороны предлагает президент. Назначение Резникова поддержали 273 народных депутата.

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Автор: Надя Пришляк