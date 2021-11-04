Верховная Рада назначила Резникова министром обороны Украины

За данное решение проголосовали 273 народных депутата.

Верховная Рада назначила Алексея Резникова министром обороны Украины. Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 273 народных депутата. Согласно Конституции, его кандидатуру внес в парламент президент Украины Владимир Зеленский. Новость обновляется... До избрания Алексей Резников работал вице-премьер-министром - министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (с 4 марта 2020 до 3 ноября 2021 года). Родился Резников 18 июня 1966 года во Львове. Автор: Надя Пришляк

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