Алексей Резников / фото УНИАН, Александр Кузьмин
Верховная Рада назначила Алексея Резникова министром обороны Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 273 народных депутата.
Согласно Конституции, его кандидатуру внес в парламент президент Украины Владимир Зеленский.
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До избрания Алексей Резников работал вице-премьер-министром - министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (с 4 марта 2020 до 3 ноября 2021 года).
Родился Резников 18 июня 1966 года во Львове.