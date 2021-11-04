Алексей Резников / фото УНИАН, Александр Кузьмин

Верховная Рада назначила Алексея Резникова министром обороны Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 273 народных депутата.

Согласно Конституции, его кандидатуру внес в парламент президент Украины Владимир Зеленский.

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До избрания Алексей Резников работал вице-премьер-министром - министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (с 4 марта 2020 до 3 ноября 2021 года).

Родился Резников 18 июня 1966 года во Львове.

Автор: Надя Пришляк