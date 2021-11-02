По словам депутата, изначально Зеленский предложил ей стать министром обороны, позже – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Народный депутат Украины Ирина Верещук (фракция "Слуга народа") рассказала, как будет решать кадровые вопросы в случае избрания министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Как передает корреспондент УНИАН, в комментарии журналистам она отметила, что уже познакомилась с коллективом министерства и увидела, что люди готовы работать.

"Кардинальных резких кадровых движений не будет", – заявила Верещук.

Она поблагодарила экспертов, которые работают с министерством, поскольку они "иногда делают больше, чем государство". При этом подчеркнула, что необходимо сделать все, чтобы эти усилия были большими как со стороны государства, так и со стороны экспертов.

Читайте такжеВ Кабмине заявили, что первый вице-премьер Любченко уходит в отставкуДепутат рассказала журналистам, что сначала президент Украины предложил ей возглавить Министерство обороны Украины, но позже получила предложение занять должность вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Она подчеркнула, что "приняла предложение Главнокомандующего".

Напомним, 1 ноября фракция поддержала кандидатуру Ирины Верещук на должность вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Этот вопрос должен быть в ближайшие дни проголосован в парламенте, для положительного решения необходима поддержка минимум 226 нардепов.

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Автор: Надя Пришляк