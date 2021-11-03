Такое решение поддержали 329 депутатов.

Верховная Рада приняла постановление об увольнении Алексея Резникова с должности вице-премьер-министра - министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 329 из 369 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Против не проголосовал ни один депутат, 16 - воздержались, 24 не голосовали.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук заявила, что фракция поддержала решение президента Украины относительно кандидатуры Резникова на должность министра обороны. В тот же день он подал заявление об увольнении.

Всего сегодня, 4 ноября, Верховная Рада рассматривает вопрос об увольнении пяти министров. В частности, депутаты уже отправили в отставку с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского, а также приняли постановление об увольнении первого вице-премьер-министра - министра экономики Алексея Любченко.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Таня Поляковская