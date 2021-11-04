Также депутаты рассмотрят изменения в государственный бюджет на 2021 год относительно увеличения расходов на закупки, проектирование и установку кислородных станций.

Сегодня парламент будет голосовать за назначение четырех членов Кабинета министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в заседании Верховной Рады примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

В частности, сегодня народные депутаты будут определяться по кандидатуре Алексея Резникова, которого президент предложил назначить на должность министра обороны Украины.

Также должно состояться голосование за назначение Ирины Верещук вице-премьер-министром - министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины; Павла Рябикина - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины; Юлии Свириденко - первым вице-премьер-министром - министром экономики Украины.

Читайте такжеЗеленский приедет на заседании Рады, на котором будут назначать новых министровТакже депутаты рассмотрят вопрос о назначении Вячеслава Штучного руководителем Аппарата Верховной Рады.

Кроме того, парламент рассмотрит изменения в государственный бюджет на 2021 год относительно увеличения расходов на закупки, проектирование и установку кислородных станций.

Также ВР планирует разблокировать подписание закона относительно отдельных вопросов деятельности Национального банка Украины.

Вместе с тем депутаты во втором чтении рассмотрят проект закона о реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларирование места жительства в Украине.

Как сообщал УНИАН, вчера, 3 ноября, Верховная Рада рассматривала вопрос об увольнении пяти министров.

В частности, депутаты отправили в отставку

министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского;

первого вице-премьер-министра - министра экономики Алексея Любченко;

вице-премьер-министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова;

вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Урусского;

министра обороны Украины Андрея Тарана.

Парламентская фракция "Слуга народа" направила Кабинету министров предложения о внесении трех кандидатов на вакантные должности.

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Автор: Надя Пришляк