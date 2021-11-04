Сегодня парламент будет голосовать за назначение четырех членов Кабинета министров Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, в заседании Верховной Рады примет участие президент Украины Владимир Зеленский.
В частности, сегодня народные депутаты будут определяться по кандидатуре Алексея Резникова, которого президент предложил назначить на должность министра обороны Украины.
Также должно состояться голосование за назначение Ирины Верещук вице-премьер-министром - министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины; Павла Рябикина - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины; Юлии Свириденко - первым вице-премьер-министром - министром экономики Украины.
Читайте такжеЗеленский приедет на заседании Рады, на котором будут назначать новых министровТакже депутаты рассмотрят вопрос о назначении Вячеслава Штучного руководителем Аппарата Верховной Рады.
Кроме того, парламент рассмотрит изменения в государственный бюджет на 2021 год относительно увеличения расходов на закупки, проектирование и установку кислородных станций.
Также ВР планирует разблокировать подписание закона относительно отдельных вопросов деятельности Национального банка Украины.
Вместе с тем депутаты во втором чтении рассмотрят проект закона о реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларирование места жительства в Украине.
Как сообщал УНИАН, вчера, 3 ноября, Верховная Рада рассматривала вопрос об увольнении пяти министров.
В частности, депутаты отправили в отставку
- министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского;
- первого вице-премьер-министра - министра экономики Алексея Любченко;
- вице-премьер-министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова;
- вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Урусского;
- министра обороны Украины Андрея Тарана.
Парламентская фракция "Слуга народа" направила Кабинету министров предложения о внесении трех кандидатов на вакантные должности.
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