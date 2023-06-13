Там подчеркивают, что законопроект нельзя воплощать в нынешнем виде.

Венецианская комиссия рекомендует отойти от "личностного" подхода в вопросе борьбы с олигархическим влиянием, и сосредоточиться на системном подходе введения мер, призванных исключить разрушительные последствия олигархического влияния для демократии, верховенства права и прав человека.

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) считает, что закон о деолигархизации нельзя воплощать в нынешнем виде. Об этом говорится в заключения Венецианской комиссии, одобренном на пленарной сессии 9-10 июня.

В частности, эксперты ВК отметили, что большинство стран ввели комплекс взаимосвязанных законодательных мер - межведомственных, административных, экономических и других, чтобы предотвратить разрушительные последствия для демократии, верховенства права и прав человека от сосредоточения в руках частного лица значительного влияния на экономическую, политическую и общественную жизнь страны.

К таким мерам может относиться эффективная политика в вопросе конкуренции, антикоррупционные меры и меры для борьбы с отмыванием средств, меры для обеспечения плюрализма в медиа, правила финансирования политических партий и избирательных кампаний.

"Вместо того, чтобы отстаивать этот многосекторальный, систематический подход, Украина, однако, выбрала путь борьбы с разрушительным влиянием олигархизации через отдельный "личностный подход" благодаря одобрению закона об олигархах", - говорится в выводах.

В то же время, хотя в Венецианской комиссии признают, что не существует универсального способа для борьбы с олигархическим влиянием, в некоторых отдельных чрезвычайно критических случаях, таких как захват государства, некоторые меры личного характера могут выдаваться оправданными на временной и исключительной основе. При этом, эксперты ВК считают, что такой подход может быть лишь дополнением, а не альтернативой "систематическому подходу".

В Венецианской комиссии отмечают, что закон о деолигархизации не может рассматриваться как демократический ответ на бедствие олигархизации.

"Закон сложно согласовать с принципами политического плюрализма и верховенства права, поскольку он имеет потенциал использования в политических целях. На данном этапе, как представляется, пока суть имеющегося "личностного подхода" не изменена, даже значительные правки к закону об олигархах не смогут устранить неизбежные разногласия со стандартами Совета Европы относительно прав человека, демократии и верховенства права. По этой причине, Венецианская комиссия приходит к выводу, что закон не должен быть внедрен в текущем виде и что надо придерживаться "систематического" подхода", - говорится в выводах.

В связи с этим, Венецианская комиссия озвучила перечень рекомендаций для украинской власти. В частности, рекомендуется юридически отложить воплощение закона о деолигархизации, осуществить углубленный и всесторонний анализ имеющихся систематических мер и их недостатков с точки зрения структуры, полномочий и координации.

Также рекомендуется разработать корректирующие, дополнительные или дополнительные меры, или законодательство, которое будет включать:

начало и внедрение эффективной политики в области конкуренции;

усиление борьбы о коррупции на высоком уровне и предотвращение коррупции в соответствии с рекомендациями группы государств против коррупции (GRECO);

улучшение прозрачности и подотчетности в государственных закупках;

укрепление плюрализма в медиа и прозрачности медиа-владельцев;

усиление эффективности воплощения соответствующих мер борьбы с отмыванием средств;

укрепление правил финансирования политических партий, избирательных кампаний, и имеющихся механизмов контроля;

внесение правок в налоговое законодательство;

укрепление независимости и эффективности ключевых регуляторных, контролирующих органов, а также другие меры.

В 2021 году парламент определил, кто такие "олигархи"

Как сообщал УНИАН, 23 сентября 2021 года Верховная Рада приняла президентский законопроект о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов) (№5599).

Законом определено, что олигархом считается физическое лицо, которое одновременно соответствует по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на СМИ; является конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования, который после дня введения в действие этого закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное положение на рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает такое положение; подтвержденная стоимость активов лица и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых она является, превышает 1 млн прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

Решение об исключении лица из реестра олигархов принимается в случае установления факта несоответствия такого лица одновременно по меньшей мере двум из признаков.

Устанавливается, что решение о признании лица таким, которое имеет значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархом), принимается Советом нацбезопасности и обороны на основании представления Кабинета министров, члена СНБО, Нацбанка, СБУ или Антимонопольного комитета.

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