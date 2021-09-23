За документ о деолигархизации, в частности, не проголосовала фракция ОПЗЖ.

В четверг, 23 сентября, в Верховной Раде закон об олигархах в полном составе не поддержали фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность" и "Батькивщина".

Как передает корреспондент УНИАН, ни один депутат из этих трех фракций не проголосовал за принятие этого закона.

В "Слуге народа" "за" проголосовали 229 депутатов, в "Голосе" – 11, в группе "Партия "За будущее" – 18, а в группе "Довира" – 15.

Также закон поддержали шесть внефракционных депутатов.

В целом за принятие закона проголосовали 279 депутатов из 379, зарегистрированных в сессионном зале, против – 54, 27 воздержались, а еще 19 – не голосовали.

Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла президентский законопроект о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов) (№5599).

Многие депутаты возмущались, что законопроект рассматривали по спецпроцедуре, то есть рассмотрели лишь 13 поправок из поданных 1 тыс. 270.

Законом определено, что олигархом считается физическое лицо, которое одновременно соответствует как минимум трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на СМИ; является конечным бенефициарным собственником субъекта хозяйствования, который после дня введения в действие этого закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное положение на рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает такое положение; подтвержденная стоимость активов лица и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он является, превышает 1 млн прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

Решение об исключении лица из реестра олигархов принимается в случае установления факта несоответствия такого лица одновременно по меньшей мере двум из признаков.

Устанавливается, что решение о признании лица таким, которое имеет значительное экономическое и политическое влияние в общественной жизни (олигархом), принимается Советом нацбезопасности и обороны на основании представления Кабинета министров, члена СНБО, Нацбанка, СБУ или Антимонопольного комитета.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через 6 месяцев со дня вступления его в силу. Он теряет силу через 10 лет со дня введения его в действие.

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Автор: Таня Поляковская