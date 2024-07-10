Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный 10 июля приступил к работе в должности посла нашей страны в Великобритании. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на собеседника в окружении Залужного.
По информации издания, в среду у Залужного был первый рабочий день в Лондоне.
Как известно, Залужный занимал должность главнокомандующего ВСУ с конца июля 2021 года.
Отставка Валерия Залужного
8 февраля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности и назначил нового главнокомандующего. Им стал генерал-полковник Александр Сырский.
Тогда глава государства отметил, что наша армия в прошлом году не добилась успехов в войне против РФ, поэтому надо вносить изменения.
9 мая 2024-го украинский лидер назначил экс-главнокомандующего послом Украины в Британии.
В начале июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о подготовке Залужного к новой должности. По его словам, всех послов оценивают одинаково - по результатам.
"Поэтому желаю нашему новому послу в Соединенном Королевстве прежде всего успехов и результатов в дипломатической работе ради нашего государства", - сказал Кулеба.
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