10 июля стало первым днем для бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины в новом статусе.

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный 10 июля приступил к работе в должности посла нашей страны в Великобритании. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на собеседника в окружении Залужного.

По информации издания, в среду у Залужного был первый рабочий день в Лондоне.

Как известно, Залужный занимал должность главнокомандующего ВСУ с конца июля 2021 года.

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Отставка Валерия Залужного

8 февраля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности и назначил нового главнокомандующего. Им стал генерал-полковник Александр Сырский.

Тогда глава государства отметил, что наша армия в прошлом году не добилась успехов в войне против РФ, поэтому надо вносить изменения.

9 мая 2024-го украинский лидер назначил экс-главнокомандующего послом Украины в Британии.

В начале июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о подготовке Залужного к новой должности. По его словам, всех послов оценивают одинаково - по результатам.

"Поэтому желаю нашему новому послу в Соединенном Королевстве прежде всего успехов и результатов в дипломатической работе ради нашего государства", - сказал Кулеба.

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