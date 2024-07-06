Бывший главнокомандующий ВСУ скоро возьмется за дипломатическую работу, выяснили журналисты.

Экс-главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный скоро станет работать на должности посла украинского государства в Великобритании.

Бывший главнокомандующий 10 июля приступит к работе послом Украины, пишет "Суспильне", ссылаясь на источники в дипломатических кругах. Глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак сообщал, что 4 июля днем Залужный выехал из Украины. Он отметил, что это было "начало дипломатической карьеры".

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В центре внимания Валерий Залужный - новости, которые стоит знать

Президент Владимир Зеленский 8 февраля этого года уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Украинский лидер отметил, что наша армия в прошлом году не добилась успехов в войне против РФ, поэтому надо вводить изменения. Стоит отметить, что Залужный занимал должность главнокомандующего ВСУ с конца июля 2021 года.

9 мая 2024-го украинский лидер назначил экс-главнокомандующего послом Украины в Великобритании. В начале июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что подготовка Залужного к дипломатической работе находилась "в конце финишной прямой".

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