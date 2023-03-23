Генпрокурор Андрей Костин назвал подписание соглашения еще одним шагом к обеспечению полной ответственности РФ за преступления против Украины.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сегодня в Гааге подписал соглашение об открытии Представительства Международного уголовного суда в Украине.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора. Соглашение подписано с секретарем МУС Питером Льюисом.

Костин подчеркнул, что для него честь начать эту новую главу сотрудничества. Он назвал подписание документа еще одним шагом к обеспечению полной ответственности за международные преступления.

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"Это только начало, но хорошее начало. Убежден, мы не остановимся, пока все виновные в международных преступлениях, совершенных против Украины, не будут привлечены к ответственности. Включительно с высшим военно-политическим руководством преступного режима РФ", - сказал он.

Генпрокурор подчеркнул, что МУС и Офис прокурора МУС Карима Хана неустанно стоят на страже правосудия. "Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество в расследовании и преследовании преступлений РФ против Украины. Твердо верю, что наши совместные усилия помогут в развитии более справедливого мира", - отметил Костин.

Ордер МУС на арест Путина

Как сообщал УНИАН, 17 марта Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента так называемой России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконном принудительном перемещении украинских детей, что является военным преступлением.

Это означает, что єти преступники могут быть арестованы на территории стран, ратифицировавших Римский устав, в настоящее время таких государств 123. Впрочем, путинские прихвостни в венгерском правительстве уже заявили, что ордер МУС для них якобы не имеет обязательной силы, хотя Будапешт ратифицировал документы более 20 лет назад. Главный обвинитель МУС Карим Хан заявил, что Путин предстанет перед правосудием в Гааге за свои совершенные против Украины преступления независимо от мнения Москвы.

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