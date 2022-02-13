Шольц должен посетить Москву во вторник. Он станет одним из многих государственных лидеров, пытающихся предотвратить атаку России на Украину.

Германия не ожидает конкретных результатов от переговоров канцлера Олафа Шольца и президента России Владимира Путина, однако надеется получить информацию о том, что Путин рассчитывает получить в результате развертывания войск на границе с Украиной.

Об этом сообщил источник в правительстве Германии, пишет Голос Америки.

"Шольц должен посетить Москву во вторник. Он станет одним из многих государственных лидеров, пытающихся предотвратить атаку России на Украину", - говорится в сообщении.

Источник сообщил, что Шольц сообщит Путину, что западные партнеры едины в том, что любая агрессия приведет к введению "быстрых, серьезных санкций" в отношении России.

"Он также подчеркнет, что мы не только готовы к диалогу, но мы настаиваем на деэскалации и отводу войск, чья концентрация может быть интерпретирована только единственным образом – как угроза", – сообщил источник.

Как сообщал УНИАН, президент США Джозеф Байден 12 февраля в телефонном разговоре с Путиным четко дал понять, что если Россия осуществит дальнейшее вторжение в Украину, Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами дадут решительный ответ и наложат на Россию быстрые и серьезные санкции.

Федеральный канцлер Германии Шольц 14 февраля посетит Украину с первым официальным визитом.

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