Верховна Рада Украины приняла Закон О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно охраны здоровья населения от вредного воздействия табака (№4358).
Как передает корреспондент УНИАН, решение поддержали 317 народных депутатов.
Законом, в частности, запрещается курение, употребление, использование табачных изделий, электронных сигарет, заправочных контейнеров, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания, кальянов:
- в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;
- в помещениях гостиниц и аналогичных средств размещения граждан;
- в помещениях общежитий;
- в такси и на вокзалах.
Читайте такжеЗакарпатские контрабандисты покорили 2-километровую гору, чтобы переправить сигареты в Румынию (видео)Ранее также существовал запрет на курение в этих местах, кроме специально отведенных там мест для курения. Однако речь шла лишь о табачных изделиях.
Запрещается курение, употребление и использование этих изделий в аэропортах, кроме специально обустроенных мест.
Также курение, употребление, использование всех этих изделий запрещается:
- в лифтах и таксофонах;
- в помещениях и на территории учреждений здравоохранения;
- в помещениях и на территории учебных заведений;
- в помещениях и на территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений физической культуры и спорта;
- в помещениях заведений ресторанного хозяйства;
- в помещениях объектов культурного назначения;
- в помещениях органов государственной власти, других государственных учреждений, органов местного самоуправления;
- на детских площадках;
- в местах общего пользования жилых домов;
- в подземных переходах;
- в транспорте общего пользования, используемом для перевозки пассажиров;
- на остановках маршрутных транспортных средств.
Ранее для этих мест был запрет курения только табачных изделий, электронных сигарет и кальянов.
Закон вступает в силу через 18 месяцев со дня его опубликования, кроме отдельных положений.
Как ранее сообщал УНИАН, в Украине спрогнозировали существенное повышение цен на сигареты - минимальная стоимость пачки вырастет минимум до 50 гривен, что предусмотрено соответствующими обязательствами Украины перед Европейским Союзом.