Народные депутаты расширили перечень запретов для курящих украинцев.

Верховна Рада Украины приняла Закон О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно охраны здоровья населения от вредного воздействия табака (№4358).

Как передает корреспондент УНИАН, решение поддержали 317 народных депутатов.

Законом, в частности, запрещается курение, употребление, использование табачных изделий, электронных сигарет, заправочных контейнеров, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания, кальянов:

в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;

в помещениях гостиниц и аналогичных средств размещения граждан;

в помещениях общежитий;

в такси и на вокзалах.

Читайте такжеЗакарпатские контрабандисты покорили 2-километровую гору, чтобы переправить сигареты в Румынию (видео)Ранее также существовал запрет на курение в этих местах, кроме специально отведенных там мест для курения. Однако речь шла лишь о табачных изделиях.

Запрещается курение, употребление и использование этих изделий в аэропортах, кроме специально обустроенных мест.

Также курение, употребление, использование всех этих изделий запрещается:

в лифтах и таксофонах;

в помещениях и на территории учреждений здравоохранения;

в помещениях и на территории учебных заведений;

в помещениях и на территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений физической культуры и спорта;

в помещениях заведений ресторанного хозяйства;

в помещениях объектов культурного назначения;

в помещениях органов государственной власти, других государственных учреждений, органов местного самоуправления;

на детских площадках;

в местах общего пользования жилых домов;

в подземных переходах;

в транспорте общего пользования, используемом для перевозки пассажиров;

на остановках маршрутных транспортных средств.

Ранее для этих мест был запрет курения только табачных изделий, электронных сигарет и кальянов.

Закон вступает в силу через 18 месяцев со дня его опубликования, кроме отдельных положений.

Как ранее сообщал УНИАН, в Украине спрогнозировали существенное повышение цен на сигареты - минимальная стоимость пачки вырастет минимум до 50 гривен, что предусмотрено соответствующими обязательствами Украины перед Европейским Союзом.

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Автор: Таня Поляковская