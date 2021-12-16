Верховная Рада Украины приняла Постановление о внесении изменений в Календарный план проведения своей шестой сессии (№6429).
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 243 народных депутата из 369, зарегистрированных в сессионном зале.
Постановлением предусматривается на неделе с 17 по 21 января провести работу в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах).
На неделе с 24 по 28 января запланировано: 24 января – заседание Согласительного совета, а с 25 по 28 января включительно – пленарные заседания. При этом, 28 января также должно состояться закрытие сессии.
Читайте такжеВерховная Рада поддержала введение нового э-документаРанее предполагалось, что неделя с 17 по 21 января будет пленарной, а с 24 по 28 января – межсессионный период.
Таким образом, парламент на неделю отложил последнюю пленарную неделю текущей сессии, однако из-за этого затем должно состояться две пленарных недели подряд, ведь следующая, седьмая сессия парламента, начнется в начале февраля.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Напомним, 14 декабря глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил, что "СН" до конца года не планирует инициировать внеочередные заседания парламента.