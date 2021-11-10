Это связано с обязательствами Украины перед ЕС.

В Украине ожидается существенное повышение цен на сигареты - минимальная стоимость пачки вырастет минимум до 50 гривень.

Как пишет "Обозреватель", это предусмотрено соответствующими обязательствами Украины перед Европейским Союзом. Как известно, минимальный акциз в ЕС составляет не менее 90 евро, Украина должна постепенно двигаться к этой отметке.

Евросоюзу это выгодно тем, что таким образом может снизиться уровень контрабанды сигарет, которые нелегально везут из Украины. Как пишет СМИ, это делается через точки беспошлинной торговли в аэропортах и пунктах пропуска на границе. Там сигареты оформляют на ничего не подозревающих пассажиров, затем продавая внутри страны. Акциз при вывозе их из страны не платится, на сигареты могут сделать скидку, поэтому продавцы зарабатывают на этом большие деньги.

Ранее УНИАН писал, что в Украине за год существенно поднялись цены на алкоголь и сигареты. В частности, сигареты с фильтром отечественных марок в июне 2021 года в среднем по Украине продавались по 47,81 гривень за пачку (20 штук), что на 19,5% дороже, чем в прошлом году. Сигареты без фильтра сейчас можно купить в рознице по 42,87 гривень за пачку (дороже на 20,3%).

Также сообщалось, что в Украине будут изменены минимальные розничные цены на алкоголь.

Автор: Юрий Годован