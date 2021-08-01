Питьевой воды на полуострове не хватает только промышленности, аграрному сектору и военным.

Обвинения России в адрес Украины насчет водной блокады оккупированного Крыма являются ложью — мирным жителям полуострова пресной воды хватает.

Об этом замминистра экологии и природных ресурсов Украины Михаил Хорев заявил в эфире телеканала "Дом".

По его словам, нехватку воды ощущают только промышленность, аграрный сектор и армия оккупантов.

"Там достаточно большие заводы – "Титан", "Крымский содовый завод", бромный завод. Это то, что находится в районе Армянска и Красноперекопска. Это степной Крым. Там нет природных источников воды. Соответственно, главный источник был Северо-Крымский канал. Поэтому, естественно, сейчас эти заводы имеют проблемы с производством продукции", – заявил Хорев.

Читайте такжеУ Зеленского заверили, что вода с материковой Украины в Крым сейчас не течетЗамминистра напомнил о том, что значительная часть сельхозугодий в Крыму находится в степной зоне, которая питалась из оросительных систем.

Российские военные также расквартированы в степной части полуострова — ближе к материковой части Украины.

Внутренних запасов воды на эти цели недостаточно

"Однозначно вот для этих целей Украина воду туда поставлять не будет", – подчеркнул Михаил Хорев.

Ранее УНИАН сообщил, что ранее Россия подала в Европейский суд по правам человека иск, в котором хочет, чтобы ЕСПЧ потребовал от Украины приостановить блокаду Северо-Крымского канала.

Автор: Станислав Кожемякин