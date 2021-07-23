РФ решила обвинить Украину в нарушении статей конвенции по правам человека.

Европейский суд по правам человека зарегистрировал иск, который накануне Россия подала на Украину.

Об этом сегодня сообщается на сайте ЕСПЧ.

В тексте опубликованного документа отмечается, что это первая межгосударственная жалоба, поданная Россией. В ней правительство РФ заявляет о нарушении Украиной ряда статей Европейской конвенции по правам человека. Речь идет о праве на жизнь, бесчеловечном или унижающем достоинство обращении, свободу и безопасность, уважение частной и семейной жизни, выражение мнение, эффективное средство правовой защиты, дискриминации и тому подобное.

РФ также направила срочный запрос с требованием обеспечительных мер в отношении Украины, в частности:

прекратить ограничения прав русскоязычных лиц, в частности, в отношении доступа к использованию их родного язык в школах, СМИ и интернете;

потребовать от властей Украины приостановить блокаду Северо-Крымского канала.

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Вышеуказанные требования суд решил отклонить, отметив, что они не касаются серьезных рисков причинения непоправимого вреда основному праву в соответствии с Конвенцией. Там также добавили, что подобные запросы суд выполняет исключительно при наличии рельного риска причинения непоправимого вреда.

Иск РФ против Украины в ЕСПЧ

Как сообщал УНИАН, 22 июля РФ подала в Европейский суд по правам человека межгосударственную жалобу против Украины по 10 группам обвинений, среди которых "ответственность власти Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми" во время событий на Майдане и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также на Донбассе в рамках проведения АТО.

Кроме того, РФ обвиняет украинские Вооруженные силы в гибели людей, причинении вреда здоровью и уничтожении имущества в результате обстрелов сопредельной территории РФ; лишении жителей отдельных территорий юго-востока Украины возможности участия в выборах в центральные органы власти; блокировании Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крыма; катастрофе самолета авиакомпании "Малайзийские авиалинии" в результате незакрытия властью Украины воздушного пространства над зоной боевых действий.

В украинском МИД, комментируя иск России в ЕСПЧ, отметили, что он подан исключительно с пропагандистской целью.

Автор: Юрий Годован