Это первая в истории межгосударственная жалоба РФ в Европейском суде по правам человека.

Россия, которая недавно отказалась выполнять требование Европейского суда по правам человека насчет легализации однополых браков, требует от ЕСПЧ обязать Украину дать воду в Крым и разрешить российские телеканалы.

Об этом сообщили на сайте Генпрокуратуры РФ.

Режим Владимира Путина обвиняет Украину в нарушении Конвенции о правах человека и в частности:

в гибели мирного населения, незаконном лишении свободы и жестоком обращении с людьми, в том числе на Майдане, в Одессе и Донбассе;

в гибели людей, причинении вреда здоровью и уничтожении имущества при обстрелах сопредельной российской территории;

в подавлении свободы слова и преследовании инакомыслящих, включая политиков и журналистов;

в дискриминации русскоговорящего населения и вытеснении русского языка;

в дискриминации российских компаний и предпринимателей;

в лишении жителей временно оккупированных территорий возможности участвовать в выборах;

в водной блокаде Крыма;

в нападениях на российские дипломатические, консульские и другие представительства;

в крушении лайнера MH17 Malaysia airlines вследствие того, что Украина не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий.

Это стало первой в истории межгосударственной жалобой РФ в Европейском суде по правам человека.

Напомним, ранее в этом году правительство Нидерландов подало иск против России в ЕСПЧ из-за авиакатастрофы лайнера рейса Мн17 над Донбассом в 2014 году.

Кроме того, Украина также подала на Россию в Европейский суд по правам человека, обвинив ее в политических убийствах оппозиционеров.

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Автор: Станислав Кожемякин