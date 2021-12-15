Теперь это будет город Владимир.

Верховная Рада переименовала город Владимир-Волынский Волынской области.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующую постановление (№6378) проголосовали 348 народных депутатов.

Постановлением предусмотрено переименовать город Владимир-Волынский Владимир-Волынского района Волынской области на город Владимир.

Инициаторами постановки стали народные депутаты от "Слуги народа" Виталий Безгин и Андрей Клочко, а также член депутатской группы "За будущее" Игорь Гузь.

Читайте такжеЗеленский назначил нового посла Украины в ВатиканеПереименовать город решили, чтобы вернуть ему историческое название. Согласно материалам Волынского областного совета в 1795 году по австро-российскому соглашению город вошел в состав Российской империи. И именно тогда получил к своему названию приставку "-Волынский". Это сделали из-за того, что в Российской империи уже был город Владимир-на-Клязьме.

Переименование Владимира-Волынского

Первые попытки изменить название города были еще в 1990 годах, но без успеха.

1 октября во время заседания городского совета депутаты проголосовали за переименование Владимира-Волынского на Владимира.

На такое решение местных властей отреагировал бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Деколонизация продолжается! Городской совет Владимира Волынского поддержал решение о возвращении городу исторического названия - Владимира, без повода, выдуманного россиянами", - отметил политик.

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Начальник управления по связям с общественностью и СМИ владимирской городской администрации Александр Карпилович в комментарии "РИА Новости"заявил, что город под названием Владимир только один и он находится в Российской Федерации.

"Мы можем пожелать им исключительно успеха, но и заодно - таки, наверное, поднять исторические анналы, листать учебники и понять, что город Владимир может быть только одно", - заявил Карпилович.

Декоммунизация в Украине

По данным Института нацпамяти, в Украине за первые четыре года в рамках декоммунизации демонтировали 2,5 тысячи памятников и памятных знаков, которые пропагандировали тоталитарный режим.

Также было переименовано почти тысячу населенных пунктов и 25 районов, почти 52 тысяч топонимов. В том числе-областные центры. Кировоград стал Кропивницким, а Днепропетровск-Днепром.

3 февраля Комитет Верховной Рады по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства выдвинул рекомендацию о переименовании пгт. Новгородское в пгт. Нью-Йорк. 1 июля парламент вернул Новгородскому историческое название – Нью-Йорк.

Читайте такжеВ НАТО ожидают, что все офицеры ВСУ выучат английский до 2024 годаВ свою очередь уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень обратился к местным властям с требованием удовлетворить правописание и требования языкового закона в названиях ряда населенных пунктов.

"Это такие населенные пункты, как Арбузинка, Северодонецк, Южноукраинск, Южное, спокойствие, Надеждовка, Переводчиково, Луч, Первомайское, Первомайск и многие другие", - перечислил языковой омбудсмен. И добавил, что некоторые из них до переименования советской властью имели такие исторические названия, как Северский Донец, Гарбузинка или Богополь.

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Авторы: Надя Пришляк, Анастасия Горбачева