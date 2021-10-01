Решение было принято почти единогласно.

Городской совет Владимир-Волынского принял решение о возвращении исторического названия города - Владимир. Против переименования одного из древнейших городов, который находится в Волынской области, выступил лишь один депутат.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Владимир Вятрович.

"Городской совет Владимир-Волынского поддержал решение о возвращении городу исторического названия - Владимир, без придирки, выдуманной русскими", - написал он.

Также он добавил видеозапись голосования за этот вопрос. "За" проголосовали 30 местных депутатов. "Против" - 1. Всего в горсовете 34 депутата.

Читайте такжеБлагодаря кому в мире знают об Украине: опубликован рейтингСогласно процедуре, теперь решение местного совета должна своим постановлением утвердить Верховная Рада Украины.

До 1911 года город назывался Владимир. Затем к названию присоединили "Волынский", чтобы отличать от русского города Владимир-на-Клязьме.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Харькове апелляционный суд уже в третий раз отменил переименование проспекта Григоренко на Жукова. А в Запорожье площадь Маяковского просят переименовать в честь известного актера гей-порно.

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Автор: Дмитрий Хилюк