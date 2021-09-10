Предложение должны вынести на рассмотрение ближайшего пленарного заседания сессии городского совета 1 октября.

Городской совет Владимир-Волынского должен рассмотреть предложение переименования города.

Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщается на официальном сайте города.

Владимир - один из древнейших городов Руси и известен еще с X века. В 1795 году город вошел в состав Российской империи и был переименован во Владимир-Волынский.

9 сентября местная община провела слушания по возвращению Владимир-Волынскому исторического названия - Владимир. В слушаниях приняли участие 216 зарегистрированных участников.

"Вопрос возвращения Владимир-Волынскому исторического названия неоднократно поднимался, начиная со времен провозглашения независимости. Я убежден, что городу, который один из первых получил Магдебургское право, основателем которого был равноапостольный князь Владимир, предстоит вернуть себе имя, которое он носил на протяжении многих веков и которое зафиксировано в летописях времен Киевской Руси", - отметил городской голова Игорь Паленка.

Его поддержал епископ Владимир-Волынский и Турийский Матфей. На слушаниях выступали и историки-ученые, которые также обосновывали необходимость возвращения городу исторического названия.

Читайте такжеРада переименовала несколько населенных пунктов в Украине: списокВ частности, доктор исторических наук, профессор кафедры публичного управления и администрирования университета Григория Сковороды Виталий Коцур рассказал о Переяславе, который несколько лет назад также лишился полученной в советские времена части "Хмельницкий".

В конце концов во время голосования 137 зарегистрированных участников из 216 поддержали переименование. Теперь это предложение общественных слушаний должны вынести на рассмотрение ближайшего пленарного заседания сессии городского совета 1 октября.

Ранее Верховная Рада переименовала поселок Новгородское в Донецкой области в Нью-Йорк. Переименование инициировали местные жители, чтобы вернуть населенному пункту его историческое название.

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Автор: Катерина Комолова