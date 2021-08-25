Керсти Кальюлайд отметила, что эстонцы уже теряли в Украине собственность, даже получив решение арбитража в свою пользу.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отговаривает граждан своей страны инвестировать в Украину.

Об этом она рассказала в интервью "Европейской правде".

"Картина реформ у вас полна нюансов. Я, как президент Эстонии, много занимаюсь экономической дипломатией. Поэтому я советую своим гражданам: торгуйте с Украиной, но не инвестируйте туда. Потому что вы можете потерять инвестиции", - сообщила Кальюлайд.

Она отметила, что уже были такие случаи, когда эстонцы теряли в Украине собственность и, даже получив решение арбитража в свою пользу, так и не смогли вернуть имущество.

"И поэтому я не могу посоветовать эстонцам инвестировать в Украину. ... Я надеюсь, что это изменится, что я смогу спокойно советовать эстонцам также вкладывать деньги в Украину. И это будет означать, что у вас увеличится количество инвестиций не только из Эстонии, но и со всего мира, потому что бизнес будет чувствовать себя у вас безопасно. Сейчас этого нет. Подчеркну, я ценю то, чего достигла Украина. Понимаю, что непросто одновременно проводить экономические реформы и вести войну, и аплодирую этому. Но вам еще нужно очень много сделать", - сказала президент Эстонии.

Кальюлайд также подчеркнула, что Украине следует обратить особое внимание на судебную реформу.

"Вам нужно, чтобы каждый, кто работает, инвестирует или платит в этой стране, в случае спора мог надеяться, что ваша судебная система рассмотрит его дело беспристрастно. Что ваша справедливость действительно слепа в отношении того, какова общественная позиция сторон. И здесь не надо рассуждать в смысле сближения с ЕС. Это нужно вашей экономике! Экономика не будет расти, пока инвесторы не почувствуют, что к ним будут относиться справедливо. Да и ваши люди не будут чувствовать себя защищенными, малый бизнес будет ограничен в развитии", - отметила политик.

По ее словам, Украина имеет общество с хорошим образованием, образованную и дешевую рабочую силу, свободную торговлю с ЕС, а потому действительно имеет хорошие перспективы очень быстрого экономического роста.

Читайте такжеНи в ЕС, ни в НАТО: президент Эстонии сделала заявление о перспективах Украины"И в случае, если это произойдет, это увидят также люди на оккупированных территориях! Собственно, и сейчас у вас ситуация лучше, чем там, но еще есть немало людей, которых необходимо убедить, что жить в свободной стране - лучше для них самих. Экономически. Я уверена, что это поможет решить и этот вопрос", - сказала президент Эстонии.

Прогресс реформ в Украине на сегодня она оценивает неоднозначно.

"Картина полна нюансов. Да, есть сферы вроде реформы правосудия, где мы не видим того прогресса, на который надеялись - но есть и другие примеры, такие как земельная реформа, которую не могли провести почти 30 лет независимости, но теперь она произошла. Есть вопросы, в которых Украина и сейчас движется вперед, как введение системы "Трембита" (система обмена данными между государственными базами данных, которая обеспечивает электронное управление - УНИАН). ... И ваша система даже лучше эстонский X-road, потому что вы улучшили нашу X-road, ваша система более новая, и она учитывает наш опыт. Так что до некоторой степени вы здесь впереди", - сказала Кальюлайд.

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Автор: Катерина Комолова