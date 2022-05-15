Если Россия не станет платить, тогда потери покроют за счет арестованного имущества.

Украина сейчас подсчитывает убытки, которые нанесла Россия в процессе войны. Наша страна потребует репараций, а если РФ откажется их платить, то компенсации будут получены за счет арестованного российского имущества.

Соответствующей информацией в интервью "Укринформу" поделился спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Чиновник подчеркнул, что Россия обязана заплатить за все разрушенное имущество. А Международный криминальный суд должен дать оценку действиям российских спецслужб и правительства. Украина сотрудничает с судом и стремится доказать военные преступления РФ. Верховная Рада уже приняла все законодательные инициативы на этот счет.

"Теперь ожидаем активных действий прокурора МКС, господина Хана, а также соответствующего решения суда", — заявил Стефанчук.

Что касается репараций, то сейчас ведется подсчет убытков. После войны России предъявят "общий чек" с требованием выплатить указанную сумму. Если она откажется, то компенсация будет получена за счет арестованного имущества РФ.

"Будем и дальше требовать, чтобы с этого имущества был возмещен ущерб, причиненный Украине российской федерацией [...] Если будет принято общее решение Международного уголовного суда, то нам и не нужно будет согласия. Имущество просто будет арестовано, реализовано и с него будут покрыты все убытки Украине", — заявил Стефанчук.

Депутаты Верховной Рады уже составили обращения к другим странам по поводу выплат репараций Украине за счет имущества, которое было арестовано.

Напомним, в отдельных странах мира заморозили российские активы на миллиарды долларов. В Франции общая сумма превысила $23 млрд, в Швейцарии — $7,5 млрд, а в США — более $300 млрд. Штаты уже рассматривают возможность передать Украине замороженные деньги. По оценке премьер-министра Дениса Шмыгаля, на восстановление страны после войны потребуется не менее $600 млрд.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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