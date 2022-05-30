Предлагают, чтобы запреты не касались российских певцов, которые входят в перечень музыкальных исполнителей, осуждающих агрессию против Украины.

В Верховную Раду Украины подан законопроект об ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора и запрете гастролирования определенных российских исполнителей.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Проект закона О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки национального музыкального продукта и ограничения публичного использования музыкального продукта государства-агрессора зарегистрирован под номером 7273-д.

Инициаторами законопроекта выступили 10 народных депутатов из фракций "Слуги народа" и "Европейской Солидарности".

Этот законопроект подготовлен на основе альтернативных законопроектов №7273 и №7273-1. Он направлен на рассмотрение Комитета.

Что предлагают нардепы в законопроекте №7273-д

Согласно пояснительной записке к законопроекту, нардепы предлагают полностью и бессрочно запретить публичное исполнение, публичный показ, публичную демонстрацию, публичное сообщение фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов певцов и певиц, которые после 1991 года были гражданами государства-агрессора (Российской Федерации).

Исключение - бывшие граждане государства-агрессора, которые являются или на момент смерти были гражданами Украины и не имеют (не имели на момент смерти) гражданства государства-агрессора.

Также предлагают, чтобы такой запрет не касался российских певцов, которые входят в Перечень музыкальных исполнителей, осуждающих агрессию против Украины.

"Заявление о включении в Перечень подается в Службу безопасности Украины таким лицом, его законным представителем, организатором гастрольного мероприятия или правообладателем, который имеет право предоставлять разрешения на использование в Украине произведений в исполнении этого лица", – говорится в проекте закона.

Этим "белым списком", как предусмотрено законопроектом, будет заниматься Совет нацбезопасности и обороны. А сам перечень должен быть публичным и обновляемым.

Предлагают и запретить проведение гастрольных мероприятий, участниками которых являются музыкальные исполнители, являющиеся гражданами государства-агрессора. Кроме тех, которые внесены в "белый список".

Кроме этого, нардепы предлагают увеличить до 40% долю песен на государственном языке при осуществлении радиовещания (сейчас 35%). Также предлагают увеличить до 75% суточного объема ведения передач, в том числе новостных и аналитических блоков, развлекательных передач (дикторами, ведущими радиопередач) на государственном языке.

Как писал УНИАН, ранее с предложением запретить гастроли в Украине всех российских исполнителей обращался украинский продюсер Игорь Кондратюк. Его президент направил в СНБО, СБУ и премьеру.

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