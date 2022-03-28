Денис Путинцев высказался о молчании опальных звезд.

Украинский продюсер Денис Путинцев жестко раскритиковал Ани Лорак и Светлану Лободу за молчание о войне в Украине. По его словам, вернуться в украинский шоу-бизнес у них нет шансов.

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью УНИАН.

"У этих и подобных им артистов был последний шанс проявиться - 24 февраля. Они его не использовали. Думаю, все эти лишения гражданства и званий не будут иметь смысла. Подобные персонажи уже обречены. Они просто исчезнут. Останутся в тени настоящих героев", - сказал Путинцев.

Также продюсер ответил на вопрос, могут ли после войны в Украине запретить гастроли российским звездам.

"Думаю, это не имеет смысла даже обсуждать. Цитируя классика: "Геть з України, москаль некрасівий!" - сказал Денис.

Вас также могут заинтересовать новости: