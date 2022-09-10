Он определит законодательную рамку для первоочередных действий по восстановлению жизнедеятельности.

Украинская власть готовит специальный закон, который определит, как будет происходить восстановление деоккупированных территорий Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции.

Специальный закон разрабатывает Координационный штаб по вопросам деоккупированных территорий.

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"Законопроект о деоккупированных территориях определит законодательную рамку для первоочередных действий по восстановлению жизнедеятельности. Это и новые особенности работы военных администраций, и вопрос возобновления обращения гривны и казначейского обслуживания, начало работы учреждений", – говорится в сообщении.

Сейчас координационный штаб приглашает экспертов, работающих в этой области, приобщиться к проработке проекта.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что украинские силы на юге продвинулись вглубь позиций врага до нескольких десятков километров. Официально названия освобожденных населенных пунктов пока не объявляют из-за того, что враг продолжает активную деятельность дистанционно.

По данным Генштаба, за последние дни ВСУ освободили более 30 населенных пунктов, которые были временно захвачены российскими оккупантами в Харьковской области, в том числе и город Балаклея.

10 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала месяца ВСУ освобождено уже около 2 тысяч километров нашей территории.

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