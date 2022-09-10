За последние дни ВСУ освободили от российских оккупантов более тысячи квадратных километров украинской территории.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.
"На отдельных направлениях подразделения Сил обороны вклинились в оборону противника на глубину до 50 км. Освобождены или взяты под контроль более 30 населенных пунктов, которые были временно захвачены российскими оккупантами в Харьковской области", - говорится в сообщении.
Также в Генштабе отметили, что за сутки, в результате огневого воздействия ракетных войск и артиллерии украинских наземных войск, уничтожено 18 пунктов управления различного уровня и более 20 складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.
"Нанесены удары по районам сосредоточения живой силы противника, средствах противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, артиллерийским подразделениям", - отмечается в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 9 сентября Генштаб заявил, что на Харьковском направлении украинские военные ведут успешное контрнаступление и за три дня продвинулись почти на 50 км.