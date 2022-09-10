В Харьковской области украинские военные освободили или взяли под контроль более 30 населенных пунктов, которые были временно захвачены российскими оккупантами.

За последние дни ВСУ освободили от российских оккупантов более тысячи квадратных километров украинской территории.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

"На отдельных направлениях подразделения Сил обороны вклинились в оборону противника на глубину до 50 км. Освобождены или взяты под контроль более 30 населенных пунктов, которые были временно захвачены российскими оккупантами в Харьковской области", - говорится в сообщении.

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Также в Генштабе отметили, что за сутки, в результате огневого воздействия ракетных войск и артиллерии украинских наземных войск, уничтожено 18 пунктов управления различного уровня и более 20 складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

"Нанесены удары по районам сосредоточения живой силы противника, средствах противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, артиллерийским подразделениям", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября Генштаб заявил, что на Харьковском направлении украинские военные ведут успешное контрнаступление и за три дня продвинулись почти на 50 км.

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