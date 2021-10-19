Александр Корниенко отметил необходимость реформирования парламента и изменений в Регламент ВР.

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что в Украине должен быть смарт-парламент.

"Если мы строим с вами смарт-государство для наших детей, то нам нужен смарт-парламент для того, чтобы строить быстрее и эффективнее", - отметил Корниенко на заседании парламента.

Корниенко подчеркнул, что парламент является местом для дискуссии, но должны быть изменены процедуры, которые были созданы "в эпоху старой политики" с тем, чтобы "законсервировать коррупцию и ложь".

По его словам, необходимо изменить процедуру принятия решений в парламенте, чтобы его работа была более эффективной.

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"Если мы с вами изменили карту Украины, отменили позорные моратории, открыли рынки, то у нас должно хватить политической воли и экспертизы в реформировании регламента ВР", - отметил Корниенко.

Он отметил, что если этого не будет сделано, то поддержка парламента будет падать еще больше.

Корниенко подчеркнул, что одна из главных задач, которую перед ним ставит, в том числе, его политическая сила и президент Украины, – это реформирование парламента.

"Это не первая реформа, для которой давно настало время, это не первая реформа, которая откладывалась годами до лучших времен, пока не наступили худшие", - подчеркнул Корниенко.

По его словам, настало время "реформировать нам самих себя".

Как сообщал УНИАН, сегодня народные депутаты голосовали за избрание первого заместителя председателя Верховной Рады. Предлагалось две кандидатуры: Александр Корниенко от фракции "Слуга народа" и София Федина от фракции "Европейская солидарность".

По итогам голосования первым заместителем председателя парламента был избран Александр Корниенко. За него проголосовали 256 народных депутатов.

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Автор: Надя Пришляк