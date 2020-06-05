В СНБО Украины прогнозируют развал России

По словам главы СНБО, Россия всю жизнь имела внешнего врага.

Глава СНБО Алексей Данилов считает, что Российская Федерация всю жизнь занимается выяснением отношений со своими странами-соседями. Однако рано или поздно она развалится.

Такое мнение он озвучил в программе "Есть вопросы" на "24 канале" и объяснил, что РФ – это искусственное образование, а народы, которые с ней связаны, к примеру, Ичкерия, никакого отношения к ней не имеют.

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"Это искусственное образование, которое в свое время было собрано так же под пулеметами. Никто по собственной воле туда не заходил, это сборная территория, которая рано или поздно развалится", – сказал глава СНБО.

"Мы должны так же понимать, что это не произойдет так быстро, как бы нам этого хотелось, но то, что это будет при нашей жизни – это 100%", – отметил Данилов.

По его словам, Россия всю жизнь имела внешнего врага. Сначала это были США, НАТО, Грузия, а сейчас Украина.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет переходить "красные линии" своего суверенитета и территориальной целостности, поэтому для Киева неприемлемы переговоры с террористами так называемых "ДНР" и "ЛНР", федерализация страны и другие требования России.

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