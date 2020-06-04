Украина никогда не согласится на навязанный Россией или "ЛНДР" сценарий - Кулеба

По словам главы МИД, Украина наглядно демонстрирует партнерам свою конструктивность.

Украина не будет переходить "красные линии" своего суверенитета и территориальной целостности, поэтому для Киева неприемлемы переговоры с террористами так называемых "ДНР" и "ЛНР", федерализация страны и другие требования России.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, подводя итоги переговоров, которые состоялись в Германии 2 июня.

"Украина не будет переходить красные линии своего суверенитета и территориальной целостности. Мы не пойдем на прямой диалог с оккупационными администрациями. Мы не пойдем на вымышленную Кремлем федерализацию. Мы не уступим в вопросе границы, вывода российских войск, расформирование оккупационных администраций", - подчеркнул глава МИД.

Читайте такжеУкраина инициирует создание международной платформы по деоккупации Крыма – Кулеба

Он подчеркнул, что, занимая проактивную позицию и упорно выдвигая новые инициативы, Украина наглядно демонстрирует партнерам – Франции и Германии – свою конструктивность.

Тем более очевидным становится, что проблема - не в Украине, почеркнул Кулеба.

"Украина из года в год демонстрирует готовность идти на разумные компромиссы в вопросе особенностей местного самоуправления после возвращения временно оккупированных территорий в состав Украины, но мы никогда не пойдем ни на какие особые статусы по российскому сценарию, с правом вето на общенациональные решения и другими требованиями, которые подрывают наш суверенитет", - подчеркнул глава МИД, добавив, что пространство для компромиссов откроется только тогда, когда умолкнет оружие.

Как сообщал ранее УНИАН, накануне Кулеба поделился, что Украина доказала Германии, что представители "ЛДНР" в ТКГ являются гражданами России.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram