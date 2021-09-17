Система будет работать с открытыми документами, с документами для служебного пользования и с теми, что имеют гриф "секретно".

В аппарате Совета национальной безопасности и обороны презентовали систему мониторинга деятельности олигархов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге после сегодняшнего заседания Совета.

По его словам, на заседании также заслушали отчет Аппарата СНБО относительно создания системы мониторинга ситуации, связанной с принятием депутатами закона об олигархах.

"В аппарате СНБО разработана и введена в эксплуатацию в августе 2021 года современная информационная аналитическая система..., которая имеет систему третьего класса высочайшего уровня сложности, которая сможет ... делать мониторинг тех людей, которые после принятия закона об олигархах в Верховной Раде должны быть под системой нашего мониторинга", - отметил Данилов.

Он добавил, что эта система имеет три уровня работы и может работать с открытыми документами, с документами для служебного пользования и документами, которые имеют гриф "секретно".

"Таких систем в нашем государстве почти не существует... Она создана для того, чтобы мы сразу после принятия в Верховной Раде закона смогли отреагировать на все те вопросы, которые перед нами будет ставить законодатель", - пояснил секретарь СНБО.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов допустил, что после принятия "антиолигархического" закона создавать Реестр олигархов будет не нужно, ведь его потенциальные фигуранты сами откажутся от своих активов.

Данилов также рассказал о планах президента Владимира Зеленского, если закон об деолигархизации не сработает.

Закон Зеленского об олигархах: подробности

1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект об олигархах. В предложенном главой государства документе предусмотрено, что Совет национальной безопасности и обороны будет определять, кто в Украине является олигархом, их будут заносить в реестр олигархов.

Читайте такжеВ Раде прогнозируют драки во время рассмотрения законопроекта об олигархахСогласно законопроекту, решение о признании лица таким, которое имеет значительный экономический или политический вес в общественной жизни, (то есть олигархом) принимается СНБО на основании представления правительства, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета.

После этого президент издает указ, и решение окончательно вступает в силу со дня опубликования указа. Будет действовать такой закон, как рассчитывается, 10 лет.

16 июля президент и СНБО поручили Аппарату СНБО, членам СНБО, Антимонопольному комитету, всем органам центральной исполнительной власти до 7 сентября подготовить проект системы мониторинга в отношении тех лиц, которых в обществе привыкли называть олигархами.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, список олигархов не будет обнародоваться до окончательного принятия закона Верховной Радой.

Кого смогут признать олигархом

Согласно законопроекту, олигархом могут признать человека, который одновременно отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков:

участвует в политической жизни;

может влиять на средства массовой информации;

является конечным бенефициарным собственником субъекта хозяйствования, который является субъектом естественных монополий или занимает монопольное положение на общегосударственном товарном рынке;

имеет активы, подтвержденная стоимость которых превышает миллион прожиточных минимумов.

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Автор: Антонина Доломанжи