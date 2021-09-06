Сейчас ко второму чтению законопроекта подано более 1,2 тысячи поправок.

По словам председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, на этой неделе рассмотрение законопроекта об олигархах не планируется.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер парламента сказал во время брифинга в понедельник, 6 сентября.

"На этой неделе его не будет. Он сегодня находится в комитете. Если не ошибаюсь, 1 тыс. 257 поправок к нему подано", - ответил спикер на вопрос, когда в повестке дня можно будет увидеть этот законопроект во втором чтении.

Разумков отметил, что это большое количество поправок и профильный комитет их еще не рассматривал.

"Я думаю, что в ближайшее время он сможет рассмотреть. И как только (законопроект - УНИАН) будет готов, в рамках регламента сможем его рассматривать в стенах Верховной Рады Украины, непосредственно на пленарном заседании", - сказал Разумков.

Также на вопрос, сможет ли ВР проголосовать за этот законопроект во втором чтении, он подчеркнул, что сейчас ответить "достаточно трудно".

"Как я уже отмечал, 1 тыс. 257 поправок поданы. Если будут они учтены или по большей части учтены... То после этого теоретически это может произойти", - сказал председатель ВР.

В то же время он отметил, что на этой неделе планируется рассмотреть законопроект об индустриальных парках, а законопроекты, касающиеся народовластия и медиа, рассматривать не планируется.

Закон Зеленского об олигархах: подробности

1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект об олигархах. В предложенном главой государства документе предусмотрено, что Совет национальной безопасности и обороны будет определять, кто в Украине является олигархом, их будут заносить в реестр олигархов.

Читайте такжеОлигархи могут сами отказаться от своих активов и вернуть их государству - ДаниловСогласно законопроекту, решение о признании лица таким, которое имеет значительный экономический или политический вес в общественной жизни, (то есть олигархом) принимается СНБО на основании представления правительства, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета. После этого президент издает указ, и решение окончательно вступает в силу со дня опубликования указа. Действовать такой закон будет, как рассчитывается, 10 лет.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, список олигархов не будет обнародоваться до принятия закона Верховной Радой.

Кого смогут признать олигархом

Согласно законопроекту, олигархом могут признать человека, который одновременно отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков:

участвует в политической жизни;

может влиять на средства массовой информации;

является конечным бенефициарным собственником субъекта хозяйствования, который является субъектом естественных монополий или занимает монопольное положение на общегосударственном товарном рынке;

имеет активы, подтвержденная стоимость которых превышает миллион прожиточных минимумов.

Автор: Таня Поляковская